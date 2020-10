POL-FR: Unfallflucht nach Parkrempler - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Freiburg

Am 13.10.2020, zwischen 15.50 Uhr und 16.00 Uhr, ereignete sich in Neuenburg in der Merianstraße ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Die Geschädigte hatte ihren schwarzen Mercedes ca. 20 Meter von der Einmündung Zähringerstraße entfernt am Fahrbahnrand der Merianstraße abgestellt, um ihr Kind von der nahegelegenen Schule abzuholen. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellte sie einen frischen Streifschaden an der linken hinteren Fahrzeugecke fest.

Konkrete Hinweise zum Verursacherfahrzeug liegen bislang nicht vor. Allerdings herrschte im Unfallzeitraum aufgrund des Schulschlusses reger Fußgänger- und Fahrzeugverkehr im Bereich der Unfallstelle, so dass der Unfall gegebenenfalls von Zeugen beobachtet werden konnte.

Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neuenburg unter der Tel.-Nr. 07631 / 74809-0 oder beim Polizeirevier Mülheim unter der Tel.-Nr. 07631 / 1778-0 zu melden

