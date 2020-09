Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Bei Auseinandersetzunge zwei junge Männer verletzt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf: Zwei Verletzte nach Streitigkeiten

Ein 20-jähriger Mann begab sich am Dienstagabend mit Schnittverletzungen ins örtliche Krankenhaus. Bei der späteren polizeilichen Befragung zum Vorfall gab der junge Mann zunächst an, dass er sich die Verletzungen am Arm bei einem Fahrradunfall zugezogen habe. Erst im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte von ihm in Erfahrung gebracht werden, dass er am Dienstagabend gegen 18 Uhr bei der Schlosswallschule in einen Streit verwickelt war. Dabei sei er von einem unbekannten Kontrahenten mit einem Messer verletzt worden. Den vorliegenden Informationen nach hätten sich zur Tatzeit noch mehrere junge Menschen am Tatort aufgehalten. Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Dienstagabend auf dem Markplatz vor einer dortigen Drogerie. Vermutlich beim Versuch den Tatverdächtigen der oben beschriebenen Tat aufzuhalten, erlitt ein 21-jährige Zeuge einen Schlag, wodurch auch er leicht verletzt wurde.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Jugendlicher, kurze Haare, Halskette, bekleidet mit schwarzem Langarm-Shirt, Bauchtasche.

Die Kriminalpolizei hat zu den Vorfällen am Dienstagabend, die sich nach 18 Uhr ereigneten, die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise. Insbesondere Passanten, die unweit des Tatgeschehens verweilten und den Vorfall zumindest am Rande mitbekommen haben, werden gebeten sich zu melden. Hinweise werden unter Tel. 07151/9500 entgegengenommen.

Fellbach: Unfallflucht

In der Dieselstraße ereignete sich am Mittwoch eine Unfallflucht. In der Zeit zwischen 3 Uhr und 11.30 Uhr fuhr vermutlich ein Lkw beim Rangieren gegen einen dort geparkten Pkw BMW. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Polizei Fellbach bittet nun um Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher und nimmt diese unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Alfdorf: Unfallflucht

Eine 52-jährige Frau war am Mittwochmorgen, gegen 8:30 Uhr mit einem Wohnmobil auf der Kreisstraße 1889 von Alfdorf kommend in Richtung Leinecksmühle unterwegs. Nach einer scharfen Linkskurve kam ihr ein bisher unbekannter Autofahrer entgegen. Hierbei berührten sich die Außenspiegel der Fahrzeuge. Der Autofahrer, der vermutlich mit einem dunklen Kombi unterwegs war, hielt kurz an, entfernte sich anschließend aber unerlaubt vom Unfallort. Der Polizeiposten Welzheim bittet nun den Autofahrer selbst oder Zeugen, die Hinweise zum Autofahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 07182 9281020 zu melden.

