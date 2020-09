Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Gerabronn: Pedelec vs. PKW

Kurz vor 9:00 Uhr war ein 62-Jähriger auf seinem Pedelec auf der L1037 Elpershofen in Richtung Gerabronn unterwegs. Eine 56 Jahre alte Audi-Fahrerin in dieselbe Richtung, erkannte den Fahrradfahrer zu spät und fuhr auf diesen auf. Der Radfahrer kam durch den Aufprall zu Fall und wurde leicht verletzt. Er wurde daher von Rettungskräften in eine Klinik verbracht. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Satteldorf: Unfall auf der Autobahn

Auf der A6 kam es am Mittwochmorgen gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Opel. Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer befuhr den rechten Fahrstreifen der A6 in Richtung Nürnberg. Beim Fahrstreifenwechsel übersah er einen 21-jährigen Opel-Fahrer und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 21-Jährige wurde dabei leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro. Der Verkehr musste während der Unfallaufnahme über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

