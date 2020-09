Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstahl von Diesel, Falsche Polizisten

Aalen (ots)

Aalen-Hofen: Radfahrer missachtet Vorfahrt

Leichte Verletzungen zog sich ein 69 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend zu. Gegen 18 Uhr befuhr er die Probsteistraße, von wo aus er in die Pater-Maurus-Straße einbog. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 19 Jahre alten Opel-Fahrers. Dieser erfasste den Radler mit seinem Fahrzeug, wobei der 69-Jährige auf die Motorhaube des Pkw prallte. Der Radfahrer wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Aalen-Unterkochen: Aufgefahren - 3000 Euro Sachschaden

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagabend ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. An einem Fußgängerüberweg auf Höhe der Dorfmühle musste ein 59-Jähriger seinen VW Crafter verkehrsbedingt anhalten. Eine 22-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Opel Corsa auf. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Oberkochen: Fahrzeug übersehen

Auf dem Areal einer Tankstelle in der Heidenheimer Straße setzte ein 60-Jähriger seinen Lkw am Dienstag gegen 17.30 Uhr ein Stück zurück, wobei er den hinter ihm stehenden Pkw Opel eines 59-Jährigen übersah. Er streifte den Opel mit seinem Fahrzeug, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte am Dienstagnachmittag einen Sachschaden von rund 1500 Euro, als er einen Pkw Ford beschädigte, der auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Wilhelmstraße abgestellt war. Die Beschädigungen wurden gegen 17 Uhr bemerkt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier in Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr, als der 50 Jahre alte Fahrer eines Lkw beim Wechseln der Fahrspur auf der B 29 Höhe Industriegebiet West, einen neben ihm fahrenden Pkw Audi übersah. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der 26 Jahre alte Audi-Fahrer blieben unverletzt.

Rosenberg: Kraftstoff abgezapft

Gegen 2.30 Uhr wurde ein 45 Jahre alter Lkw-Fahrer, der in seinem Fahrzeug schlief, durch Geräusche aufgeweckt. Bei seiner Nachschau stellte der Mann fest, dass Unbekannte aus dem Fahrzeug, das auf einem Parkplatz zwischen Willa und Rosenberg abgestellt war, rund 680 Liter Diesel entwendet hatten. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Kirchheim am Ries: 20.000 Euro Sachschaden

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den eine 44-Jährige am Dienstagmittag verursachte. Kurz vor 14 Uhr befuhr die 44-Jährige mit ihrem Pkw Hyundai den Gemeindeverbindungsweg zwischen Kirchheim und Heerhof. An der Einmündung zu einem weiteren Verbindungsweg missachtete sie die Vorfahrt einer 27-jährigen Toyota-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt die Unfallverursacherin leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden.

Ostalbkreis: Anrufe von falschen Polizeibeamten

In den vergangenen Tagen gingen im Ostalbkreis wieder vermehrt Anzeigen wegen falscher Polizeibeamter ein, bei denen die Betrüger Geld und Wertsachen von ihren Opfern fordern. Alle angerufenen Personen, die sich bei der Polizei meldeten, reagierten absolut richtig; sie beendeten die jeweiligen Gespräche und erstatteten Anzeige. Generell gilt:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, z.B. Polizisten, den Dienstausweis - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der der angebliche Polizeibeamte kommt. Suchen Sie die Telefonnummer selbst heraus oder lassen Sie sich diese von der Telefonauskunft geben. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten - Übergeben Sie niemals Geld, Schmuck oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen

Ein Comic zeigt anschaulich die Vorgehensweise der Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. Die Kernbotschaft ist, dass echte Polizeibeamte niemals unter 110 anrufen, niemals nach Bargeld oder Schmuck fragen und auch niemals Geld oder andere Wertgegenstände für Bürgerinnen und Bürger verwahren. Der Comic kann unter folgendem Link heruntergeladen und an ältere Verwandte oder Bekannte verteilt werden. https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Schwäbisch Gmünd: Von der Straße abgekommen

Kurz nach 4 Uhr am frühen Mittwochmorgen befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Pkw VW die Landesstraße 1160 zwischen Weiler und Degenfeld. Nach einer scharfen Rechtskurve kam das Fahrzeug nach links von der Straße ab. Aufgrund des dortigen Gefälles stellte sich der Pkw auf, prallte gegen einen Baum und kam anschließend auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der 26-Jährige, der bei dem Unfall unverletzt blieb, konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Gegenüber den aufnehmenden Polizeibeamten gab der junge Mann an, dass er eingeschlafen sei. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Großdeinbach: 17-Jähriger beleidigt Polizeibeamte

Eine Zeugin verständige am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr die Polizei, nachdem sie offenbar vier Jugendliche beobachtet hatte, die am Dorfladen in der Pistoriusstraße randaliert haben. Vor Ort stellten Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd die vier Jugendlichen fest. Ein 17-Jähriger beleidigte die Beamten durch entsprechende Gesten, woraufhin alle Jugendlichen flüchteten. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der 17-Jährige rund 700 Meter weiter angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Auf rund 5500 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein 44-Jähriger am Dienstag gegen 17 Uhr verursachte, als er beim Wechseln der Fahrspur auf der Vorderen Schmiedgasse mit seinem Lkw den Pkw VW Golf eines 21-Jährigen streifte.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Beim Ausparken beschädigte eine 27-Jährige am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr mit ihrem Pkw Renault einen im Melissenweg abgestellten Pkw Mercedes Benz, wobei sie einen Sachschaden von rund 1000 Euro verursachte. Die Unfallverursacherin fuhr nach dem Unfall davon; sie konnte aufgrund einer Zeugenaussage rasch ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell