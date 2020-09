Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Tatverdächtiger nach Sexualdelikt festgenommen, Rollstuhlfahrer in misslicher Lage, Roller gestohlen, Fahrzeugbrand, Sachbeschädigung, Unfälle

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Aalen:

Schwäbisch Hall: Tatverdächtiger nach Sexualdelikt festgenommen

Gegen 2:45 Uhr am Sonntagmorgen war eine 21-jährige Frau gemeinsam mit Freundinnen in der Innenstadt von Schwäbisch Hall im Bereich Holzmarkt unterwegs. Als die junge Frau sich kurz von der Gruppe entfernte, um Zigaretten zu holen, wurde sie von einem ihr unbekannten Mann am Aufzug Gelbinger Gasse/ Mohrenstraße angesprochen. Die junge Frau forderte den Unbekannten mehrfach erfolglos auf, sich zu entfernen. In der Folge kam es zu einem Gerangel, wobei der Mann die Frau trotz deren Gegenwehr zu Boden bringen konnte, wo er sie im Intimbereich berührte und versuchte, sie zu entkleiden. Die Frau gab schließlich vor, mit ihm mitgehen zu wollen, woraufhin sie zufällig in Richtung der Freundinnen der jungen Frau gingen. Beim Erkennen der Freundinnen rannte die Frau zu diesen und suchte Schutz in der Gruppe. Der Mann flüchtete daraufhin.

Die Frauen erstatteten beim Polizeirevier Schwäbisch Hall Anzeige. Dem Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall, das in der Folge die Ermittlungen übernommen hatte, gelang es, einen Tatverdächtigen zu ermitteln, der am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter vorgeführt wurde. Der beantragte Haftbefehl wurde erlassen und der tatverdächtige 20-jährige Somalier in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rot am See: Rollstuhlfahrer Böschung hinabgerutscht

Scheinbar erst nach rund drei Stunden wurde am Dienstag gegen 12:15 Uhr ein Rollstuhlfahrer von der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit. Zuvor war der Mann mit seinem motorisierten Rollstuhl auf der Steige der L1033 in Richtung Gerabronn unterwegs gewesen. Hierbei rutschte er etwa 10 Meter eine Böschung hinab und kam mit dem Rollstuhl an einem größeren Baum zu Stehen. Da er hier aufgrund des Hangs nicht von Verkehrsteilnehmern gesehen werden konnte, zog er offenbar einen größeren Ast zu sich heran du befestigte daran Gegenstände, u.a. eine rote Schildmütze und eine Mund-Nasen-Maske. Letztlich wurde ein 57-jähriger LÖKW-Fahrer auf die Gegenstände aufmerksam und verständigte die Rettungskräfte. Der Rollstuhlfahrer überstand den Vorfall nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wurde aber zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Crailsheim: Gestohlener Roller aufgefunden

Ein Zeuge meldete am Dienstagabend gegen 21:40, dass er einen herrenlosen Roller in einem Grünstreifen an der Einmündung der Friedrich-Bergius-Straße zur Hardtstraße aufgefunden habe. Eine Überprüfung des Fahrzeuges ergab, dass dieses offenbar im Zeitraum zwischen Samstag, 16:00 Uhr und dem Auffindezeitpunkt seinem Eigentümer in der Jenny-Stern-Straße entwendet worden war.

Die Polizei Crailsheim sucht nun unter 07951 480-0 nach Zeugen, welche beobachtet haben, wie der Roller in an der oben genannten Örtlichkeit abgelegt wurde, oder die bereits den Diebstahl des Gefährts beobachten konnten.

Blaufelden: Verkehrsunfallflucht

Zwischen 7:15 Uhr und 8:15 Uhr am Dienstag befuhr ein bislang unbekannter LKW-Fahrer die Straße Am Buchberg. An der Einmündung zur Rudolf-Diesel-Straße erfasste der LKW einen auf einem Privatgelände liegenden Muschelkalkstein und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der LKW-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Stein entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Blaufelden bittet Zeugen sich unter Telefon 07953 925010 zu melden.

Gaildorf: Fahrerflucht

Zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr beschädigte offenbar ein Radfahrer einen in der Kanzleistraße geparkten Ford Fiesta, indem er soeo nah an dem Wagen vorbeifuhr, dass er an dem Seitenspiegel des Fahrzeuges hängen blieb und diesen dabei abriss. Ein Zeuge konnte dies beobachten. Der Radfahrer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Gaildorf bittet nun weitere Zeugen sich unter Telefon 07971 95090 zu melden.

Schwäbisch Hall: Farbschmierereien

Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Betonmauer des Bahnviadukts in der Stuttgarter Straße mit verschiedenen Farben. Dabei wurden auch der Gehweg und die Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 480-0.

Braunsbach: Auffahrunfall auf Autobahn

Aufgrund einer Baustelle auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn A6 zwischen der Anschlussstelle Schwäbisch Hall und der Anschlussstelle Ilshofen/ Wolpertshausen in Fahrtrichtung Nürnberg war die Autobahn auf eine Fahrspur verengt. Als eine 29-jährige Audi-Fahrerin vor der Baustelleneinrichtung gemäß der Straßenführung vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah dies ein auf der rechten Fahrbahn in seinem VW Golf fahrender 24-Jähriger. Der Golf-Fahrer fuhr auf den Audi auf. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro an den beiden Fahrzeugen.

Satteldorf: Fahrzeugbrand

Eine 31-Jährige war am Dienstagvormittag mit ihrem Ford Fiesta von Crailsheim nach Satteldorf gefahren. Nachdem sie ihr Fahrzeug in der Weidenhäuser Straße geparkt und verlassen hatte, fing dieses offenbar nach wenigen Minuten zu brennen an. Die Feuerwehr Satteldorf war mit zwei Fahrzeugen und neun Kräften vor Ort um das Auto zu löschen. Als mögliche Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Der Schaden an dem PKW beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell