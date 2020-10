Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Beim Geldwechseln bestohlen

Freiburg (ots)

Eine Seniorin ist am Donnerstag, 15.10.2020, in Weil am Rhein beim Geldwechseln bestohlen worden. Gegen 11:45 Uhr wurde die 86-jährige Frau, die in ihrem Auto saß, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Römerstraße von einem Mann über die geöffnete Beifahrertüre angesprochen. Dieser bat, Münzgeld zu wechseln. Als die Frau in einem Geldbeutel kramte und der Mann ebenso hineingriff, fiel eine Münze auf den Beifahrersitz, wo auch die Handtasche der Frau lag. Diese Situation nutzte der Mann aus und entnahm aus der Handtasche zwei Geldbörsen, die Münze hob er auf. Die Frau bemerkte erst später beim Einkaufen, dass ihre Geldbörsen weg waren. Neben persönlichen Gegenständen fiel dem Täter ein dreistelliger Bargeldbetrag in Schweizer Franken und Euro in die Hände. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, normale Statur, braune kurze Haare. Er sprach gebrochen deutsch. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 9797-0) ermittelt.

