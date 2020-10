Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verkehrskontrolle - Fahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis - mutmaßliches Diebesgut im Auto

Eine Verkehrskontrolle am Donnerstagmorgen, 15.10.2020, in Lörrach hat mehrere Strafanzeigen und eine Blutprobe nach sich gezogen. Gegen 09:50 Uhr war ein 39 Jahre alter Nissan-Fahrer im Ufhabiweg kontrolliert worden. Da der Verdacht aufkam, er könnte unter Drogeneinfluss stehen, wurde auf dem Polizeirevier in Drogenschnelltest mit ihm gemacht. Dieser verlief positiv auf die Beeinflussung durch THC und Opiate, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass er sich schon seit Jahren im Bundesgebiet aufhält und noch keinen EU-Führerschein besaß. Seine nationale Fahrerlaubnis hatte ihre Gültigkeit verloren. Im Auto konnten mehrere Drogerieartikel noch mit Preisschildern im Wert von 150 Euro aufgefunden werden. Aufgrund weiterer Indizien ergab sich ein Diebstahlsverdacht, weshalb dies als mutmaßliche Diebesgut beschlagnahmt wurde. Aber nicht nur gegen den Fahrer wird deswegen ermittelt, sondern auch gegen seinen 36 Jahre alter Beifahrer. Außerdem schnappte sich dieser den Wagen und fuhr damit zur Polizeiwache, um seinem Kollegen abzuholen. Allerdings hatte auch dessen nationaler Führerschein seine Gültigkeit wegen eines schon längeren Aufenthaltes in Deutschland eingebüßt.

