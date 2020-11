Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Schmuck gestohlen

VredenVreden (ots)

Einbrecher sind am Montag in ein Wohnhaus in Vreden eingedrungen. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt in das Gebäude am Martin-Luther-Weg: Um Hineinzukommen, hebelten sie eine Terrassentür auf. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten alle Räume. Sie entwendeten unter anderem Schmuck und Uhren. Zu der Tat kam es zwischen 16.00 Uhr und 17.40 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

