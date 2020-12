Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auto überschlug sich // Südbrookmerland - Autofahrer von Fahrbahn abgekommen // Aurich - Radfahrerin angefahren

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auto überschlug sich

Ein Autofahrer ist am Dienstagnachmittag in Ihlow von der Fahrbahn abgekommen. Der 22-Jährige war gegen 15.40 Uhr mit einem VW auf der Auricher Straße in Westerende-Kirchloog unterwegs und kam aus unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab. Er lenkte gegen, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich mehrfach. Der VW kam auf der linken Seite in einem Graben zum Stehen. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Wagen wurde abgeschleppt.

Südbrookmerland - Autofahrer von Fahrbahn abgekommen

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 3.45 Uhr, ist ein Autofahrer aus Leezdorf bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der 29-Jährige war nach ersten Erkenntnissen in Südbrookmerland auf der Tom-Brook-Straße in Fahrtrichtung Aurich unterwegs, als er mit seinem Skoda in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er geriet in einen Seitengraben und kollidierte dort mit einer Dammstelle, woraufhin sich der Wagen überschlug. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Aurich - Radfahrerin angefahren

In Aurich wurde am Dienstag auf der Esenser Straße (B 210) eine 19-jährige Radfahrerin angefahren. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 39-jährige VW-Fahrerin vom Wasserwerksweg nach links auf die Bundesstraße abbiegen und übersah dabei offenbar die bevorrechtigte Radfahrerin auf dem Radweg. Es kam zum Zusammenstoß und die 16-Jährige stürzte. Sie wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

