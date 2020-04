Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Mädchentrio raubt Neunjähriger das Handy

Duisburg (ots)

Drei Mädchen haben am Samstag (25. April) gegen 17:30 Uhr auf dem Hof einer Grundschule an der Schulstraße einer Neunjährigen das Handy geraubt. Das Kind war gemeinsam mit seiner acht Jahre alten Freundin Inline Skates fahren, als eine der Räuberinnen sie zu Boden stieß. Die Unbekannte entriss ihr das Smartphone, welches sie an einem rosa Band um den Hals trug. Anschließend rannten die drei in Richtung Friedrich-Ebert-Straße davon. Die Neunjährige verletzte sich durch den Sturz leicht. Die Polizei sucht Zeugen, die das Trio gesehen haben. Zwei der Mädchen sind zwischen 12 und 14 Jahren alt, 1,50 Meter groß und haben lange, dunkle Haare. Die Haupttäterin hatte nach hinten gedrehte Zöpfe und trug ein schwarzes T-Shirt zur schwarzen Jeans. Die andere war mit einem schwarz-gelb gemusterten Pullover, schwarzen Jeans und Turnschuhen von NIKE bekleidet. Die dritte soll etwas älter gewesen sein. Sie wird auf circa 18 Jahre und 1,70 Meter Größe geschätzt. Sie hat ebenfalls lange, dunkle Haare und hatte einen langen schwarz-weiß gestreiften Rock sowie ein schwarzes T-Shirt an. Hinweise zu den Räuberinnen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

