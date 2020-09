Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 15.09.2020

Peine (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am heutigen Morgen, um 06:35 Uhr, kam es in der Straße Hornsinke Ecke Wiesenweg in Wendeburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrer eines roten Fahrzeuges mit offener Ladefläche befuhr die Straße Hornsinke und wollte nach links in den Wiesenweg abbiegen. Hierbei beschädigte er einen Grundstückszaun und flüchtete anschließend vom Unfallort.

Es ist lediglich bekannt, dass es sich um ein rotes Fahrzeug mit offener Ladefläche gehandelt hat. An der Fahrzeugseite befand sich eine Aufschrift in schwarz-orangener Schrift mit den Buchstabenfragmenten "a" und "s".

Wer kann Hinweise zum Fahrer oder dem Fahrzeug geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edemissen, Telefon 05176/976480, in Verbindung zu setzen.

