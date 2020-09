Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 14.09.2020

Peine (ots)

Außenspiegel beschädigt

Vermutlich durch Tritte beschädigten bislang unbekannte Täter am Sonntag, zwischen 03:00 Uhr und 12:30 Uhr, insgesamt drei Außenspiegel von PKW, welche in der Beethovenstraße in Peine abgestellt waren. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, um 04:35 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Kirchvordener Straße in Peine einen 29-jährigen Peiner auf seinem E-Scooter. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Dem Peiner wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Polizeikommissariat Peine

