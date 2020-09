POL-SZ: Einbruch in Einfamilienhaus in Peine, während die Bewohner schlafen

Polizei Salzgitter

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es in der Nacht von Freitag, 11.09.2020 auf Samstag, 12.09.2020 in der Rosenthaler Straße in Peine. Zur Nachtzeit drangen bislang unbekannter Täter, vermutlich über ein Kellerfenster, in das Einfamilienhaus ein. Im Haus wurden neben dem Keller- auch das Erd- und Obergeschoss nach Wertsachen durchsucht. Der 83-jährige Geschädigte gab an, dass er nachts einen Taschenlampenschein im Schlafzimmer wahrgenommen habe. Er habe sich jedoch im "Halbschlaf" befunden und der Sache keine weitere Beachtung geschenkt. Er habe es wohl für einen Traum gehalten. Erst morgens habe er gemeinsam mit seiner 80-jährigen Ehefrau feststellen müssen, dass das gesamte Haus durchwühlt wurde. Der oder die Täter machten nur geringe Beute in Form von Bargeld und Dokumenten.

Anwohner, die in der Nacht auf Samstag im Bereich der Rosenthaler Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Zentralen Kriminaldienst der Polizei Salzgitter unter 05341/18970 zu melden.

