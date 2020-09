Polizei Salzgitter

POL-SZ: Peine: Diebstahl aus Agrarhandel

Peine (ots)

Zu einem Diebstahl von landwirtschaftlichen Gerätschaften kam es in der Nacht von Freitag, 11.09.2020 auf Samstag, 12.09.2020 in Peine. Zwischen 20:30 Uhr und 08:00 Uhr verschafften sich bisher unbekannter Täter Zugang zum umfriedeten Freigelände eines Agrarhandels im Lehmkuhlenweg. Hier wurden etwa 20 sog. Oberlenker und Anhängermäuler für landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen im Gesamtwert von ca. 18000 Euro entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 05171/9990 bei der Polizei in Peine zu melden.

