Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Zwei Leichtverletzte und Totalschäden nach Unfall

Hausach (ots)

Zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten und einem Gesamtschaden von rund 40.000 Euro kam es am Sonntagabend auf der B 33. Gegen 22:55 Uhr war der 40 Jahre alte Fahrer eines Mercedes Sprinter auf der B33 von Gutach in Richtung Hausach unterwegs, als er kurz vor der Abzweigung nach Kirnbach offenbar aufgrund Sekundenschlafes auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit dem Geländewagen eines Entgegenkommenden. Der Sprinterfahrer und eine Mitfahrerin des SUV wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Der Führerschein des 40-Jährigen wurde noch vor Ort einbehalten. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell