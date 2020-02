Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Gemeinschaftlich angegriffen

Bühlertal (ots)

Finanzielle Streitigkeiten waren offenbar der Grund für eine körperliche Auseinandersetzung im Längerbergweg am Sonntagabend. Nach dem Ende der Beziehung erschien gegen 18 Uhr der 24 Jahre alte, ehemalige Lebensgefährte einer 20-Jährigen an deren Wohnort, um seinen Anteil an einem zusammen erworbenen Auto einzufordern. Dabei soll es zu Unstimmigkeiten gekommen sein, in dessen Verlauf ein Begleiter des Ex-Freundes die 20-Jährige zu Boden gebracht haben soll. Eine weitere Freundin des Begleiters soll dabei die junge Frau am Boden liegend geschlagen und getreten haben. Die Beamten des Polizeipostens Bühlertal haben nun die Ermittlungen gegen die beiden Begleiter des Ex-Freundes aufgenommen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell