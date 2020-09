Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter /Peine /Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 11.09.2020 bis 13.09.2020, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

1. Streitigkeiten Salzgitter-Engelnstedt, Pfarrwinkel., 12.09., ab 17:26 Uhr

In einer Personengruppe kam es auf offener Straße zu lautstarken Streitigkeiten. Es drohte eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Auch durch hinzugezogene Polizeibeamte ließ sich der Streit der stark alkoholisierten Männer nicht schlichten. Daraufhin mussten 3 Personen die Nacht in der "Ausnüchterungszelle" verbringen.

2. Diebstahl zweier Pkw Salzgitter - Lichtenberg / Fredenberg, 11.09. / ab 20:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Lichtenberg und Fredenberg zwei hochwertige Pkw BMW X6 entwendet. Die Tatzeit kann vermutlich auf die Zeit zwischen 02.00 und 03.00 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Lebenstedt unter 05341-1897-0 in Verbindung zu setzen.

3. Lagerfeuer am Salzgitter-See Salzgitter - Lebenstedt, Salzgittersee, 11.09. / ab 19:30 Uhr

Eine Gruppe junger, stark alkoholisierter Männer entzündete unerlaubt ein Lagerfeuer am Salzgitter-See. Das Feuer wuchs auf eine Größe heran, die den Einsatz der Feuerwehr erforderlich machte, um den Brand zu löschen. Gegen den Verursacher wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Zudem wird er die Kosten des Einsatzes übernehmen müssen.

4. Trunkenheit im Verkehr Salzgitter - Lebenstedt, Kranichdamm, 12.09., 01:36 Uhr

Im Rahmen der Streife wurde der 57 Jahre alte Führer eines VW Touareg angehalten und kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab den Wert 0,86 "Promille".

