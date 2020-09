Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 11.09.2020 - 12.09.2020, 09.00 Uhr

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall Am 11.09.2020, gegen 14.45 Uhr, kam es auf der Burgundenstr. in Höhe eines Lebensmittelmarktes zu einem Verkehrsunfall. Eine 19 Jahre alte Radfahrerin hatte ihr Mountainbike zunächst auf dem Gehweg gefahren und nutzte anschließend den dortigen Fußgängerüberweg, um plötzlich die Fahrbahn zu überqueren. Ein 29 Jahre alter Fahrer eines VW Passat konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin wurde nur leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von 300.- EUR.

Verdächtiger Pkw Am 11.09.2020, gegen 16.15 Uhr, meldete ein Anwohner der Oderstr. in Gebhardshagen einen verdächtigen silbernen Pkw BMW mit bulgarischem Kennzeichen. Der Pkw war mit zwei Frauen und einem Mann besetzt, die in der Nachbarschaft bei vorwiegend älteren Menschen geklingelt hatten. Die Frauen versuchten offenbar unter einem Vorwand in Wohnungen zu gelangen, um dort Trickdiebstähle zu begehen. Eine Nachsuche nach dem Pkw durch eine Funkstreifenwagenbesatzung blieb ohne Erfolg. Bislang sind beim PK Salzgitter-Bad keine Strafanzeigen in diesem Zusammenhang eingegangen. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten sich beim PK Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/825-0 zu melden.

Sachbeschädigung/Hausfriedensbruch Am 11.09.2020, gegen 22.50 Uhr, drang ein 34 Jahre alter Mann über ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung in der Mozartstr. ein, um ein Gespräch mit seiner Ex-Freundin zu führen. Nachdem die Wohnungsmieterin den Täter zum Verlassen der Wohnung aufgefordert hatte, warf dieser zum "Abschied" mit einem Stein eine Küchenfensterscheibe ein und flüchtet vor dem Eintreffen der Polizei. Durch die eingesetzten Beamten wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Dienstschichtleiter PHK Lüttge

Telefon: 05341/ 825-0

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell