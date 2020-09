Polizei Salzgitter

POL-SZ: Containerbrände in Peine

Peine (ots)

In der Nacht zu Samstag, 12.09.2020 kam es in Peine zu Containerbränden an gleich zwei Tatorten. Gegen 01:04 Uhr brannte im Ammerweg in Stederdorf ein 1.100 Liter Altpapiercontainer komplett nieder. Nur durch das schnelle und beherzte Eingreifen der Polizeibeamten konnte ein Übergreifen auf weitere Container verhindert werden. Etwa eine Stunde später, gegen 02:03 Uhr brannten im Eulenring in der Kernstadt gleich fünf Altpapier- und Restmüllcontainer einer Wertstoffinsel.

In beiden Fällen ist von vorsätzlicher Brandlegung auszugehen; entsprechende Ermittlungsverfahren sind anhängig. Die FFW Peine kam an beiden Brandorten zum Einsatz. Zeugen werden gebeten, sich unter 05171/9990 bei der Polizei Peine zu melden.

