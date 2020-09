Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.09.2020 für Wolfenbüttel.

Salzgitter (ots)

Täter brachen ein Fahrzeug auf.

Wolfenbüttel, Robert-Everlien-Platz, 09.09.2020, 19:30 Uhr-10.09.2020, 07:45 Uhr.

Derzeit unbekannte Täter hatte die hintere Fahrzeugtür eines Transporters gewaltsam geöffnet und aus dem Inneren Arbeitsgeräte entwendet. Es entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro.

Nach Anruf eines angeblichen Polizeibeamten wurde ein Telefonat beendet.

Sickte, Panneweg, 10.09.2020, 12:00 Uhr.

Der 66-jährige Mann erhielt einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Noch bevor der Anrufer persönliche Daten des Angerufenen in Erfahrung bringen konnte, wurde das Gespräch beendet.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang wiederholt. Bitte trauen sie niemals Personen, die sich telefonisch nach ihrer persönlichen Verhältnissen erkundigen. Oftmals wird versucht, unter Nennung einer falschen Identität (z.B. falscher Polizeibeamter, falscher Enkel benötigt Geld für eine Operation) persönliche Daten von ihnen zu erhalten. Bitte vertrauen sie sich immer ihren Angehörigen oder Freunden an, um eine mögliche Gefahr zu minimieren. In jedem Fall hilft ihnen ihre Polizei. Im Notfall rufen sie bitte immer sofort die 110 an.

