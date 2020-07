Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Neuer Leiter auf der Polizeiwache Süd - Abschied vom langjährigen Vorgänger

Behördenleiter Dietmar Maus wird am morgigen Freitag (31. Juli 2020) den neuen Leiter der Polizeiwache Süd, Marcus Holla, Erster Polizeihauptkommissar, in seine neue Funktion an der Hansastraße einführen und den bisherigen Leiter, Wolfgang Lindner (ebenfalls Erster Polizeihauptkommissar) in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Bereits am heutigen Donnerstag (30. Juli 2020) gab es dazu einen Presse- und Fototermin.

Der neue Wachleiter Marcus Holla ist seit 37 Jahren im Polizeidienst tätig, wovon er sechs Jahre bei der Bundespolizei absolviert hat. 1990 wechselte er dann zum Polizeipräsidium Krefeld und versah zunächst drei Jahre Streifendienst. Nach seinem Studium zum gehobenen Polizeivollzugsdienst zog es ihn 1997, nach einem Jahr bei der Autobahnpolizei Düsseldorf, erneut nach Krefeld. Hier war er in verantwortlicher Funktion sowohl in der Polizeiwache Süd als auch auf der Leitstelle tätig und kennt sich damit im Bereich der Krefelder Innenstadt bestens aus. "Bei der Polizei in Krefeld zu arbeiten, ist eine spannende Aufgabe, der ich mich immer sehr gern gestellt habe", so Holla. "Das Einzugsgebiet unserer Wache auf der Hansastraße ist aus polizeilicher Sicht sicher einer der Schwerpunkte in Krefeld, aber unser Team ist schnell und kompetent und deshalb für die Zukunft gut gerüstet."

Marcus Holla wohnt im Kreis Kleve, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Der scheidende Wachleiter Wolfgang Lindner begann seine Laufbahn bei der Polizei im Jahr 1975. Der heute 62-Jährige entschloss sich zehn Jahre später zu einem Fachhochschulstudium für den Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst in Duisburg. Danach kehrte er nach Krefeld zurück und übernahm erste Führungsfunktionen in den damaligen Schutzbereichen der Wachen Nord und Süd. Unter anderem war Lindner 15 Jahre als Dienstgruppenleiter in einer Polizeiwache sowie auf der Leitstelle tätig. Er leitete mehrere Jahre die Pressestelle. Von 2010 bis heute war er Wachleiter der Polizeiwache Süd. Nach 45 Jahren im Polizeidienst endet seine aktive Laufbahn mit Ablauf des Monats Juli. "Eine Herausforderung, die ich geliebt habe, waren die immer wieder neuen Schwerpunkte. Mal ist es die Drogenszene, mal die Clankriminalität - man muss ständig auf das reagieren, was in Krefeld geschieht", so Lindner. "In all der Zeit war die Polizei wie eine zweite Familie, und natürlich verliert man etwas, wenn man geht." Aber Lindner gewinnt auch etwas: "In Zukunft werde ich Imker, Angler, Kanufahrer, Radfahrer, Musiker und Reisender sein."

Wolfgang Lindner ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. (355)

