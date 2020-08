Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrer stürzt unter Alkoholeinwirkung mit seinem Fahrrad und verletzt sich schwer

Heringsdorf (ots)

Am 08.08.2020 gegen 19:50 Uhr kam es auf der B111 zwischen den Ortschaften Koserow und Kölpinsee auf der Insel Usedom zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 42-jährige deutsche Radfahrer stürzte hierbei nach Angaben von Zeugen ohne Einwirkung Dritter und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Wolgast gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Heringsdorf Alkoholgeruch in der Atemluft des Radfahrers fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille. Gegen den Radfahrer wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Im Auftrag Matthias Peter Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1 - Einsatzleitstelle Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

