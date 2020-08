Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Mähdreschers bei Schmatzin (LK Vorpommern-Greifswald)

Wolgast (ots)

Am 08.08.2020, gegen 15:10 Uhr, geriet während der durchgeführten Drescharbeiten ein Mähdrescher der Marke New Holland in Brand. Der 61-jährige deutsche Maschinenführer bemerkte plötzlich Rauch, stellte die Maschine ab und verließ unverletzt das Führerhaus. Kurze Zeit später brannte der Mähdrescher in voller Ausdehnung. Durch die 30 Kameraden der eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren Groß Polzin, Klein Bünzow und Ranzin konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen auf den Acker verhindert werden. Der Mähdrescher brannte jedoch vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 600.000 Euro geschätzt. Es liegen keine Hinweise auf eine Straftat als Brandursache vor. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

