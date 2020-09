Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.09.2020 für Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Täter beschädigten Pkw.

Salzgitter, Lebenstedt, Dietrich-Bonhoeffer-Straße, 07.09.2020-09.09.2020, 10:30 Uhr.

Unbekannte Täter hatten an einem geparkten Audi zahlreiche Kratzer verursacht. Es entstand ein Schaden von ca. 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Salzgitter unter 05341/18970.

Fahrer war alkoholisiert.

Salzgitter, Gebhardshagen, An der Hackelnwiese, 10.09.2020, 14:25 Uhr.

Ein 64-jähriger Fahrer eines Pkw konnte von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Die Beamten stellten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Dem Fahrer musste eine Blutprobe entnommen werden. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher und untersagte ihm die Weiterfahrt.

