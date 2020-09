Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 12. September 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Fahrraddiebstahl

Freitag, 11.09.2020, 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in der Ernst-Moritz-Arndt-Str. ein mit einem Kettenschloss an einem Verkehrsschild angeschlossenes blau/schwarzes Mountain-Bike der Marke Cube im Wert von 650,- Euro. Sachdienliche Hinweise unter 05331/933-0.

Groß Denkte: Einbruch in mehrere Gartenlauben im dortigen KGV

Sonntag, 06.09.2020, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 08.09.2020, 07:25 Uhr

Unbekannte Täter drangen im Tatzeitraum gewaltsam in mehrere Gartenlauben des Kleingartenvereins in der Mühlenstraße in Gr. Denkte ein und entwendeten diverse Werkzeuge sowie Kleidung. Über die Höhe des Schadens kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden. Sachdienliche Hinweise unter 05331/933-0

Wolfenbüttel: Sachbeschädigung

Freitag, 11.09.2020, 21:00 bis 21:30 Uhr

Unbekannte Täter zerstörten im Tatzeitraum das Glas einer Hauseingangstür in der Straße Am Herzogtore. Der Sachschaden wird auf ca. 200,- Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise unter 05331/933-0

Wolfenbüttel: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Donnerstag, 10.09.2020, 18:00 Uhr bis 11.09.2020, 15:00 Uhr

Ein unbekannter Kraftfahrzeugführer stieß vermutlich beim Rangieren in der Allensteiner Straße gegen zwei Schieferschindeln eines Carports, welche hierdurch beschädigt wurden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden wird auf ca. 50,- Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise unter 05331/933-0.

Sickte: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Freitag, 11.09.2020, 05:45 Uhr bis 14:15 Uhr

Beim Ein- bzw. Ausparken stieß ein unbekannter Kraftfahrzeugführer gegen einen in der Straße Am Kamp ordnungsgemäß abgestellten schwarzen BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Sachdienliche Hinweise unter 05331/933-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell