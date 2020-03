Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Radfahrerin verletzte sich schwer

Hamminkeln (ots)

Am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr befuhr eine 59-jährige Fahrradfahrerin aus Hamminkeln die Straße Am Depot in Fahrtrichtung Loikumer Straße.

In einem Einmündungsbereich stieß sie mit dem Auto eines 22-Jährigen aus Hamminkeln zusammen, der auf die Straße Am Depot fahren wollte.

Die Radfahrerin stürzte zu Boden und verletzte sich so schwer, dass ein Rettungswagen die Frau in ein Krankenhaus bringen musste.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell