Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 12.09.2020 - 13.09.2020, 09.00 Uhr

Salzgitter (ots)

Kennzeichendiebstahl Im Tatzeitraum Donnerstag, 10.09.20, 12.15 Uhr, bis Freitag 11.09.2020, 20.00 Uhr, kam es an der Engeroder Str. zu einem Kennzeichendiebstahl. Unbekannter Täter entwendet von einem abgestellten Wohnwagen der Marke Hobby das amtliche Kennzeichen mit Halterung.

Diebstahl Am 12.09.2020, gegen 12.45 Uhr, wurde einer 66 Jahre alten Frau in einem Lebensmittelmarkt im Einkaufszentrum Am Pfingstanger, das im Kassenbereich abgelegte Smartphone der Marke Samsung entwendet. Die Geschädigte hatte das Smartphone nur wenige Augenblicke unbeaufsichtigt gelassen und nach dem Bezahlvorgang den Laden verlassen. Schadenshöhe ca. 100.- EUR.

Körperverletzung Am 12.09.2020, gegen 22.00 Uhr, kam es in einer Kneipe Breite Str. in Salzgitter-Bad zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Männern. Nach einem Dartwettkampf hatte ein 26 Jahre alter Mann einen Mitspieler zunächst beleidigt und dann ins Gesicht geschlagen. Das ebenfalls 26 Jahre alte Opfer konnte von anderen Gästen zurückgehalten werden, eine Schlägerei zu beginnen. Die eingesetzten Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Dienstschichtleiter PHK Lüttge

Telefon: 05341/ 825-0

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell