Polizei Düren

POL-DN: Vom Wirt überrascht - Kneipeneinbrecher flüchtet

Aldenhoven (ots)

In der Nacht zu Dienstag rief ein Gaststättenbesitzer die Polizei nach Dürboslar. Der Wirt hatte kurz zuvor einen Einbrecher in seinem Lokal überrascht. Der unbekannte Täter flüchtete.

Gegen 04:00 Uhr hörte der Betreiber einer Gaststätte in der Dürboslaer Maarstraße Geräusche aus seiner Kneipe, welche sich nah bei seiner Wohnung befindet. Der Mann schloss die Gaststätte auf um nachzusehen. Beim Betreten des Gastraumes sah er noch, wie eine dunkel bekleidete Person aus dem Fenster zum Germaniaplatz hin flüchtete. Die Person war circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hatte eine schlanke Statur. In welche Richtung der Täter genau flüchtete, vermochte der Geschäftsinhaber nicht zu sagen. Erbeuten konnte der Fremde Bargeld.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie Hinweise auf den Täter haben oder sollte Ihnen rund um die genannte Örtlichkeit etwas aufgefallen sein, was zur Klärung des Sachverhaltes beitragen könnte, dann wenden Sie sich bitte unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei Düren.

