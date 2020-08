Polizei Düren

POL-DN: Bei Verkehrskontrolle aufgeflogen - Ladendieb wird in Gewahrsam genommen

Jülich (ots)

Am Samstagnachmittag überführten Polizeibeamte einen Ladendieb während einer Verkehrskontrolle. Da der Mann keinen festen Wohnsitz hat, wurde er in Gewahrsam genommen.

Am Samstag fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Aachener Straße ein Kleinkraftrad auf, welches mit zwei Männern besetzt war. Die Beamten wollten das Fahrzeug anhalten und kontrollieren. Dies schien dem Fahrer allerdings nicht recht zu sein, denn er ignorierte die gegebenen Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt in Richtung Ruruferradweg fort. Erst eine Steigung auf der Kirmesbrücke verlangsamte die Fahrt des Mopeds deutlich, so dass die Beamten das Gefährt samt Nutzern stoppen konnten. Bei der Kontrolle des Fahrers zeigte sich, dass dieser diverses Diebesgut aus verschiedenen Lebensmittelläden mit sich führte. Auch im Helmfach des Mopeds war weiteres Diebesgut verstaut.

Auf Nachfrage durch die Polizisten räumte er ein, die Waren in verschiedenen Verbrauchermärkten gestohlen zu haben. Ebenfalls räumte der 38-Jährige ein, Drogen zu konsumieren. Ein Schnelltest vor Ort fiel positiv aus, was die Entnahme einer Blutprobe zur Folge hatte. Da der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, nahmen die Polizisten ihn vorläufig in Gewahrsam. Ein Richter wird nun entscheiden, ob der Mann aufgrund des Tatverdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls in Untersuchungshaft muss.

