Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfall

58-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt

Rees (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (27. Mai 2020) gegen 05:00 Uhr ereignete sich auf der Reeser Landstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 58-jähriger Rollerfahrer aus Rees schwere Verletzungen erlitt. Der 49-jährige Fahrer eines Fiat-Kleintransporters war in Richtung Niedermörmter unterwegs und stieß kurz vor der Rheinbrücke mit dem in gleiche Richtung, am rechten Fahrbahnrand fahrenden Roller zusammen. Der 58-Jährige stürzte aufgrund der Kollision und verletzte sich so sehr, dass er mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Der PKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (cs)

