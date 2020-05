Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl

Täter entwenden Palmen samt Kübel

Goch (ots)

Was die unbekannten Täter auf die Palme gebracht hat, ist nicht übermittelt. Zu Anzeige gebracht wurde aber, dass sie in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag (26. Mai 2020) drei Exemplare ebensolcher Pflanzen von der Außenterrasse eines Imbisses an der Straße Auf dem Wall entwendet haben. Die Palmen mit einer Höhe von je etwa zwei Metern waren in beigefarbenen Kübeln eingepflanzt, die wiederum mit Stahlseilen gesichert waren. Die Täter durchtrennten die Diebstahlsicherung und flohen mit ihrer Beute. Wahrscheinlich stand zum Abtransport ein Fahrzeug bereit. Hinweise zum Verbleib der grünen Schattenspender und zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

