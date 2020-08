Polizei Düren

POL-DN: Illegales Autorennen

Inden (ots)

Am Freitagabend gegen 19:00 Uhr kam es im Bereich Inden zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen. Einem aufmerksamen Zeugen waren 2 Pkw aufgefallen, die sich bereits auf der L241 von Weisweiler in Richtung Lamersdorf mehrfach gegenseitig überholt hatten und zeitweise sogar nebeneinander fuhren. Am Aussichtspunkt "kleiner Indemann" fiel eines der beiden Fahrzeuge durch Driften auf. Am Parkplatz des Indemanns wurden die beiden Fahrzeuge dann durch die Polizei angetroffen, die Fahrer, zwei 19jährige Stolberger, konnten identifiziert werden. Die Staatsanwaltschaft Aachen ordnete die Beschlagnahme der beiden Fahrzeuge sowie der Führerscheine der Fahrer an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell