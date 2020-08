Polizei Düren

POL-DN: Zu spät gebremst - Lkw fährt einem Motorradfahrer auf

Düren (ots)

Am Donnerstagnachmittag konnte ein Lkw-Fahrer an einer Ampel auf der B 56 nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr einem Motorradfahrer auf. Dieser wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 15:20 Uhr befuhr der 59-Jährige mit seinem Motorrad die B 56 in Fahrrichtung Jülich. An einer Ampel in Höhe der Autobahnauffahrt zur A4 musste er bremsen, da die Ampel von grün auf gelb umsprang.

Hinter dem Kradfahrer befuhr ein 60-Jähriger aus Köln die B 56 mit einem Lkw. Der Mann bemerkte zu spät, dass der vorausfahrende Verkehrsteilnehmer abbremste. Der Lkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den Motorradfahrer aus Aldenhoven zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 2300 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell