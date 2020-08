Polizei Düren

POL-DN: Bei Zusammenstoß schwer verletzt

Zwei Autos stießen am Donnerstag auf der Gereonstraße in Boich zusammen. Eine Fahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 17:20 Uhr befuhr eine 79 Jahre alte Frau aus Kreuzau die Gereonstraße aus Richtung Drove kommend in Fahrtrichtung Rather Straße. Ein 33-jähriger Kreuzauer befuhr zur gleichen Zeit die Gereonstraße in Gegenrichtung. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Das Fahrzeug der Frau wurde dadurch noch gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Anhänger geschoben. Der 33-Jährige gab gegenüber den Beamten an, er sei kurz abgelenkt gewesen. Die Spurenlage deutet darauf hin, dass er mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit dem Wagen der 79-Jährigen zusammenstieß. Während er selber unverletzt blieb, musste die Frau mit einem RTW zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 13000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Gereonstraße gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

