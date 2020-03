Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Meschede, Lagerstraße

Weingasse am 06.03.2020, 09.00 Uhr

Meschede (ots)

Am 06.03.2020, um 09:00 Uhr, befuhr eine 68jährige Radfahrerin aus Richtung Enste den Kreisverkehr in der Lagerstraße/ Weingasse. Beim Verlassen des Kreisverkehres übersah sie einen 16jährigen Fußgänger, der den dortigen Fußgängerüberweg vom Bahnhof in Richtung Weingasse überquerte. Durch den Zusammenstoß fiel der Fußgänger zu Boden, blieb aber unverletzt. Die Radfahrerin stürzte ebenfalls und musste schwer verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

