Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Jugendliche schlagen Mädchen in den Bauch

Duisburg (ots)

Drei unbekannte Jugendliche haben am Donnerstag (6. Juni, 18:15 Uhr) zwei Kinder im Bereich von Tischtennisplatten an der Ottostraße in der Nähe des sogenannten "Roten Weges" zunächst nach einem Euro gefragt. Nachdem das Mädchen die Jugendlichen das Geld gab, versuchten sie ihr eine DVD aus der Hand zu reißen. Einer schlug der 13-Jährigen noch mit der Faust in den Bauch. Anschließend flüchteten das Trio ohne Beute in Richtung Bürgermeister-Bongartz-Platz. Die drei Jungen sind etwa 14 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Einer ist schlank, hat dunkelbraune Haare, trug ein schwarzes T-Shirt mit weißem NIKE-Logo und eine schwarze Jogginghose. Er hat rote Schuhe angehabt. Der Zweite ist ebenfalls schlank und hat blonde Haare. Er war bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und Sporthose sowie weißen Schuhen. Der Dritte hatte bei einer breiten Statur ebenfalls eine schwarze Jogginghose, weiße Schuhe und ein schwarzes T-Shirt mit weißem NIKE- Logo an. Zeugenhinweise nimmt das KK 13 unter 0203 280-0 entgegen. (JG)

