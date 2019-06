Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Gasflasche explodiert - Radfahrer verletzt

Duisburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (6. Juni, 14:10 Uhr) ist auf dem Gelände eines Schrotthändlers an der Straße "Am Nordhafen" eine 25-Liter-Gasflasche explodiert. Durch den Druck flog die Flasche durch das Firmentor und traf einen 71-jährigen Radfahrer am Fuß. Den schwerverletzten Mann, der zusammen mit einer Radreisegruppe unterwegs war, brachten die Rettungskräfte sofort ins Krankenhaus, in dem Ärzte ihn stationär behandeln. Die Gasflasche selbst durchbrach einen Bauzaun und blieb auf dem Gelände am Freihafen liegen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße "Am Nordhafen" vom Kreisverkehr Hafenstraße bis zur Vohwinkelstraße eineinhalb Stunden gesperrt. (stb)

