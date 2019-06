Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Autofahrerin prallt gegen Laternenmast - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Mittwoch (5.Juni, 19:44 Uhr) ist eine 18-jährige Duisburgerin aus bislang unbekannten Gründen mit ihrem Auto von der Fahrbahn der Bismarckstraße abgekommen. Sie prallte gegen einen Laternenmast und wurde leichtverletzt. Ihre 17 Jahre alte Beifahrerin wurde so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. An dem Auto und der Laterne entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.00 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter 0203-280-0 entgegen. (ma)

