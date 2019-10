Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Schule sowie versuchter Einbruch in Kindergarten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Sonntag, 27. Oktober 2019, 18:15 Uhr, bis Montag, 28. Oktober 2019, 6:55 Uhr, gewaltsam in eine Schule in der Straße Am Grünen Kamp ein.

Nachdem der Versuch, eine Tür aufzuhebeln, scheiterte, drangen die Täter durch ein Fenster in das Schulgebäude ein. Hier wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Es wurden eine elektronische Handlupe sowie eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der angerichtete Gesamtschaden wurde auf etwa 5.800 Euro geschätzt.

Des Weiteren versuchten unbekannte Täter im selben Tatzeitraum in die Räumlichkeiten eines Kindergartens in der Breslauer Straße einzudringen. Nachdem sie erfolglos versuchten, zwei Türen aufzuhebeln, wurde die Verglasung der Tür eingeschlagen. Aus unbekannten Gründen ließen die Täter im Anschluss von einer weiteren Tatausführung ab. Trotzdem wurde ein Gesamtschaden von geschätzten 200 Euro verursacht.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen (1280660 und 1280677).

Rückfragen bitte an Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell