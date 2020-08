Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall als Ende eines illegalen Kraftfahrzeugrennens

Düren (ots)

Am Samstagabend kam es um 19:10 Uhr in Düren zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-Jähriger aus Langerwehe befuhr die Bahnstraße in Richtung Innenstadt, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Leichtkraftrad verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei wurde er leicht verletzt. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 17-Jährige zuvor bereits mehrere Verkehrsverstöße begangen hatte. Dabei war er Zeugen mit waghalsigen Überholmanövern und einem enthemmten Fahrstil aufgefallen, so dass sich der Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens ergab. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aachen wurden Führerschein und Leichtkraftrad sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

