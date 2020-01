Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vorne zu dritt im Fahrzeug

Ratzeburg (ots)

16. Januar 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.01.2020 - Lauenburg

Am 15.01.2020, gegen 15:10 Uhr, staunten die Beamten der Polizeistation Lauenburg, im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle, nicht schlecht, als sie einen VW Crafter am Bahnhof kontrollierten. Vorne im Fahrzeug saßen doch tatsächlich drei Männer (21, 43, 34) aus Hamburg, wobei der eine auf einem Hocker zwischen dem Fahrer und Beifahrersitz saß und somit natürlich nicht ausreichend gesichert war. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsklärung stellten die Beamten fest, dass der 21-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde den Dreien so untersagt. Eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit einer entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt.

