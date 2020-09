Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Einbruch in Bäckerei

Langerwehe (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen in eine Bäckerei in Langerwehe-Stütgerloch einzubrechen.

Als Mitarbeiter am Montagmorgen gegen 04:50 Uhr zum Geschäft in der Hauptstraße kamen, stellten sie an der Eingangstür mehrere Hebelmarken fest. Geöffnet werden konnte die Tür jedoch nicht. Am Sonntag, gegen 11:00 Uhr, war die Tür noch unversehrt.

Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Tatzeitraum nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell