Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Kirchgartshausen: Unfall zwischen zwei Radfahrern/ ein Radfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht!

Mannheim-Kirchgartshausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrradfahrern kam es am Dienstag gegen 13:40 Uhr im Stadtteil Kirschgartshausen. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge fuhr ein 56-jähriger Radfahrer auf der Straße "Der Hohe Weg zum Rhein", als er nach eigenen Angaben von einem überholenden Radfahrer gestreift wurde und infolgedessen zu Fall kam. Der 56-jährige Mann zog sich hierbei teils schwerste Verletzungen an der Schulter und dem Kopf zu und befindet sich noch in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Derzeit liegen keinerlei Hinweise zu dem zweiten Fahrradfahrer vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Radfahrer machen können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter der Nummer 0621/174-4222 oder dem Polizeirevier Sandhofen unter 0621/77769-0 in Verbindung zu setzen.

