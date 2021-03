Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Polizeieinsätze wegen privater Feiern

Gelsenkirchen (ots)

Eine Feier in der Feldmark haben Polizeibeamte am Samstag, 27. Februar 2021, aufgelöst. 17 Personen hatten bis zum Eintreffen der Beamten gegen 21.20 Uhr in einem Wohnhaus an der Feldmarkstraße gefeiert. Nachdem die Einsatzkräfte die Personalien der Anwesenden festgestellt hatten, wurde das Zusammentreffen von elf Erwachsenen und sechs Kindern beendet. Zu einem weiteren Einsatz wegen einer privaten Feierlichkeit rückten Polizeibeamte am frühen Montagmorgen, 1. März 2021, in Schalke-Nord aus. Dort feierten um 1.20 Uhr in einer Wohnung an der Straße Im Sundern sieben Erwachsene und sechs Kinder zu lautstarker Musik. Auch diese Zusammenkunft wurde von den Beamten aufgelöst. In allen Fällen fertigten die Einsatzkräfte Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell