POL-GE: Schwerverletztes Kind bei Verkehrsunfall in Bismarck

Ein zwölfjähriges Kind hat sich bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 28. Februar 2021, in Bismarck schwere Verletzungen zugezogen. Das Mädchen wollte um 17.40 Uhr zwischen zwei geparkten Fahrzeugen die Bickernstraße überqueren. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 34-jährigen Herners, der auf der Bickernstraße unterwegs war. Ein Notarzt behandelte das verletzte Kind zunächst an der Unfallstelle, anschließend brachte ein Rettungswagen die Zwölfjährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 34-Jährige wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

