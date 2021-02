Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei ermittelt Tatverdächtige einer Körperverletzung

Gelsenkirchen (ots)

Weil vier junge Frauen am Donnerstag, 18. Februar 2021, durch weitere Straftaten in der Neustadt aufgefallen sind, hat die Polizei eine zurückliegende Körperverletzung aufklären können. Nachdem eine 17-Jährige am 15. Februar durch mehrere weibliche Unbekannte verletzt worden war, hatte die Polizei Zeugen um Hinweise gebeten (Angriff auf 17-Jährige in der Neustadt, 16. Februar 2021, 10.17 Uhr, https://url.nrw/4Qq). Aufgefallen war das Quartett schließlich am 18. Februar 2021 weil sie den Notruf missbräuchlich gewählt und eine Körperverletzung vorgetäuscht hatten. Als die Beamten vor Ort an der Ottilienstraße in der Neustadt eintrafen, wurden sie von der 18-jährigen Anruferin sowie drei weiteren jungen Frauen im Alter von 14, 15 und 16 Jahren erwartet. Diese gaben ohne Umschweife zu, den Notruf missbräuchlich getätigt zu haben, weil man der Polizei einen Streich spielen wollte. Im folgenden Verlauf verhielt sich das Quartett zunehmend aggressiv und beleidigte die Beamten fortwährend. Zur Feststellung der Identitäten und zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden sie ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Beamten stellten die Mobiltelefone der Beteiligten sicher, die im Anschluss ausgewertet wurden. Videomaterial darauf zeigt, dass die vier jungen Frauen auch an der Körperverletzung am 15. Februar 2021 beteiligt waren. Die Polizei leitete Strafverfahren ein, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell