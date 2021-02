Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte beschädigten mutwillig Bushaltestellen in Ückendorf - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Gestern Abend, 25. Februar 2021, zerschlugen Unbekannte die Scheiben an zwei Bushaltestellen in Ückendorf. Ein Busfahrer der Linie 389 hielt um 19.45 Uhr an der Haltestelle auf der Leithestraße und stellte dabei die Beschädigungen fest. Die Buslinie fährt dort die Haltestellen "Leithestraße" im Viertelstundentakt an. Demzufolge zerstörten die Unbekannten die Scheiben der Bushaltestellen im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 19.45 Uhr. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zum besagten Zeitraum Angaben zu möglichen Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

