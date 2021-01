Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Streusalz

Idar-Oberstein (ots)

Durch bisher unbekannte Täter kam es im Zeitraum vom 21.01.2021, 14:00 Uhr bis 24.01.2021, 07:00 Uhr in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein zu einem Diebstahl von ca. 2,5 Tonnen Streusalz aus einer Garage. Bei einer derart großen Menge an Streusalz müssen der oder die Täter das Salz vermutlich mittels eines Transporters oder LKWs abtransportiert haben. Zeugen die Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen machen können oder sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 in Verbindung zu setzen.

