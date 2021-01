Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Saarburg (ots)

Am 23.01.2021 kam es im Zeitraum zwischen circa 15:30 Uhr und 15:45 Uhr auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Saarburg-Beurig zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein weißer PKW BMW X1 beschädigt wurde, der linksseitig vom Gebäude geparkt stand. Das Verursacherfahrzeug entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg (Tel. 06581/9155-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg



Brückenstraße 10

54439 Saarburg

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner: PK Blum

06581 9155-0

06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell