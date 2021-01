Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Hermeskeil (ots)

Verkehrsunfallflucht am Krankenhaus Hermeskeil

Am Samstag, den 23.01.2021 ereignete sich in der Zeit von 05:50 Uhr bis 14:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Besucherparkplatz des Krankenhauses in Hermeskeil. Der Unfallflüchtige beschädigte mit seinem vermutlich weißen PKW den ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Golf Variant der Geschädigten. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil

